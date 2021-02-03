Чита, , 07:37 — REGNUM В Забайкальском крае 63 тысячи школьников начальных классов обеспечивают горячим бесплатным питанием. Как сообщает сегодня, 3 февраля, пресс-служба краевого правительства, в 2021 году на эту меру социальной поддержки региону выделено 912 миллионов рублей.

По словам министра образования и науки края Натальи Бянкиной, на питание ребенка в день предусмотрено 82,2 рубля. За качеством блюд следит бракеражная комиссия. Также осуществляется родительский контроль в школьных столовых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечения бесплатным школьным питанием учащихся младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. В 2020 году более 63 тысяч забайкальских детей младшего школьного возраста были обеспечены бесплатным горячим питанием. По рейтингу удовлетворенности населения организацией здорового питания регион вошёл в число российских территорий с высокими результатами (четыре балла по пятибалльной шкале).

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