Чита, , 07:27 — REGNUM Росавиации выделены дополнительные пять миллиардов рублей для субсидирования перевозок в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Со ссылкой на постановление, подписанное главой российского правительства Михаилом Мишустиным, отмечается также, что пассажиры всех категорий, независимо от возраста, зарегистрированные по месту жительства в регионах ДФО, смогут приобрести субсидируемы авиабилеты.

«Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться ещё не менее 450 тысяч человек. Цена билета на самолёт для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей», — сообщил Михаил Мишустин.

В перечень субсидируемых направлений войдет 21 наиболее востребованный маршрут с территории Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении. Это маршруты в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска.

Также в список субсидируемых маршрутов входят рейсы в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных территорий стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.