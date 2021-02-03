Саратов, , 09:50 — REGNUM В сферу здравоохранения Саратовской области направят более 10 млрд рублей из федерального бюджета. Такой объем ресурсов в регион поступит впервые. На эти средства предстоит отремонтировать и построить сотни объектов, приобрести свыше тысячи единиц оборудования. Об этом заявил губернатор области Валерий Радаев.

В конце января медики уже получили первую партию автомобилей для первичного звена, всего их будет 250. Программа здравоохранения региона охватит 40 медорганизаций и будет работать по 4 направлениям — реконструкция и капремонт зданий, поставка нового оборудования, создание оптимальной численности медперсонала и оснащение транспортными средствами. Общая сумма финансирования на 5 лет составит 10,7 млрд рублей, в 2021 году — около 2 млрд рублей, уточнил министр здравоохранения области Олег Костин.

В течение пяти лет в Саратовской области запланировали построить 50 новых объектов на сумму около 5 млрд рублей (36 ФАПов, 6 поликлиник, 4 инфекционных корпуса, 2 врачебные амбулатории, терапевтическое отделение и отделение врача общей практики). Кроме это будут отремонтированы 73 объекта здравоохранения. Каждая из центральных районных больниц получит новое оборудование и автомобили. В целом из 38 районных больниц 27 подали заявки на строительство или капремонт объектов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области стартует масштабное переоснащение больниц и поликлиник, обслуживающих до 50 тыс. жителей региона. Модернизация первичного звена здравоохранения осуществляется в рамках федеральной программы и рассчитана на 2021−2025 годы.

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