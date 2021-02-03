Гонконг, Китай, , 06:42 — REGNUM Размер минимальной оплаты труда не будет повышаться в течение двух следующих лет на территории китайского специального административного района Гонконг из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса, 3 февраля сообщает газета The Standard.

В течение указанного периода ставка минимальной зарплаты будет составлять 37,5 гонконгского доллара ($4,85) в час. Этот показатель был введен в Гонконге в конце 2010 года. Тогда его установили на уровне в 28 гонконгских долларов в час и раз в два года повышали с учетом инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января издание газета South China Morning Post распространило информацию о том, что впервые с начала наблюдений за демографической ситуацией в Гонконге произошла естественная убыль населения.

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