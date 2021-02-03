Нью-Йорк, США, , 06:09 — REGNUM Российская экономика в 2020 году продемонстрировала меньший спад, чем ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственных экспертов.

Экономисты предполагали, что по итогам прошлого года ВВП России потеряет 3,7%, однако на этой неделе Росстат сообщил, что спад составил 3,1%. Несмотря на то, что такой показатель стал самым большим с 2009 года, в Bloomberg убеждены, что российская экономика выглядит лучше, чем во многих европейских странах.

«Сокращение российской экономики в 2020 году будет наполовину меньше сокращения экономики в еврозоне, которое, согласно прогнозу, составит 7,3%», — отметили в Bloomberg.

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