Москва, , 05:42 — REGNUM Возродить в России движение рационализаторов по советскому образцу предложил 2 февраля заместитель министра экономического развития РФ Пётр Засельский в интервью «Российской газете».

«Знания людей, техническая смекалка — это огромный ресурс для повышения производительности труда», — сказал он.

По словам Засельского, приоритетной задачей рационализаторства должна стать мотивация сотрудников предприятий к поиску способов сделать работу более эффективной.

В интервью он отметил также, что движение рационализаторов должно стать одним из «четырёх направлений удара» по неэффективности на предприятиях. Тремя другими Засельский назвал обучение руководства с повышения эффективности работы, бережливое производство и цифровизацию.

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