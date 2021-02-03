Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Власти Соединенных Штатов намерены усилить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заявила глава минфина США Джанет Йеллен в ходе переговоров с директором МВД Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Министр Йеллен сообщила о своем намерении тесно сотрудничать с МВФ по приоритетам, связанным с продолжением эффективного реагирования на пандемию, оживлением экономического роста для поддержки устойчивого глобального восстановления», — сообщили в минфине США.

Также американские власти намерены тесно работать с МВФ по вопросам противодействия неравенству и климатическим изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Конгресс США внесли резолюцию по экономической помощи в размере $1,9 трлн для американской экономики. Программу финансирования предложил президент страны Джо Байден. Предполагается, что эти меры помогут преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19.

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