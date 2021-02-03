Новосибирск, 3 февраля 2021, 04:21 — REGNUM Горзеленхоз Новосибирска намерен потратить на снос общественного туалета за Оперным театром 782 827,54 рублей из бюджета. Электронный аукцион размещён на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Объект закупки: выполнение работ по благоустройству сквера, ограниченного улицами Депутатская, Орджоникидзе, Каменская, Серебренниковская г. Новосибирска (снос инженерного сооружения)», — говорится в заявке.
Срок выполнения работ — по 1 июня 2021 года. Источник финансирования — бюджет города на 2021 год.
Аукцион запланирован на 11 февраля 2021 года.