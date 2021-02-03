Владивосток, , 04:20 — REGNUM Впервые за многие годы во Владивостоке по нацпроекту «Здравоохранение» капитально отремонтировали поликлинику клинической больницы №4. Все трехэтажное здание «дальзаводской» больницы подверглось масштабной реконструкции и теперь соответствует всем стандартам «бережливых» технологий здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Поликлиника была построена в 1956 году. Губернатор Олег Кожемяко распорядился провести масштабную реконструкцию не только основного здания, но и отделения сестринского ухода, гаража, пищеблока и прачечной. Также в этом году будет благоустроена вся территория.

Обновленная поликлиника «дальзаводской» больницы начнет принимать пациентов уже с середины февраля.

«Полностью отремонтированы все помещения, установлено современное оборудование — все, что необходимо для того, чтобы диагностика заболеваний проходила на высоком уровне», — сказал Олег Кожемяко.

Обновлённая поликлиника полностью соответствует принципам бережливого производства. Ежедневно одна смена сможет обслуживать около 350 пациентов. К поликлинике приписаны более 23 тыс. жителей Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Приморье приступили к реализации пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая включает пять основных направлений и модернизацию 27 учреждений.