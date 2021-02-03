Шэньчжэнь, Китай, , 03:58 — REGNUM Объем внешней торговли города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая вырос на 2,4% в 2020 году, достигнув 3,05 трлн юаней (около $473 млрд), сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Экспорт региона вырос на 1,5% в годовом исчислении до 1,7 млрд юаней, в то время как импорт подрос на 3,6% в годовом исчислении до 1,35 трлн юаней, сообщили в таможне Шэньчжэня.

Частные компании помогли стабилизировать ситуацию с внешней торговлей региона, обеспечив 1,81 трлн юаней объема импорта и экспорта, что на 5,7% больше в годовом исчислении.

Все большее число людей работают из дома или онлайн на фоне эпидемии, что серьезно подстегнуло спрос на электронную продукцию, а также экспорт этой продукции.

Экспорт компьютеров, аудио‑ и видеотехники, бытовой техники, а также игровых консолей подскочил на 7,9% в годовом исчислении до 317,3 млрд юаней в прошлом году.

Товарооборот города со странами-участницами инициативы «Пояса и пути» вырос на 2,1% в годовом исчислении и составил 673,47 млрд юаней. Это рекордный показатель с тех пор, как эта инициатива была предложена в 2013 году.