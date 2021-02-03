Симферополь, , 03:54 — REGNUM Арбитраж Крыма прекратил производство по банкротному иску ФНС России, которая выставила многомиллионные претензии автодорожному подрядчику из Симферополя — ООО «Крым мост». Стороны пришли к мировому соглашению, по которому ответчик должен выплатить долг по частям — вплоть до 25 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Компания-ответчик, учрежденная в ноябре 2016 года для дорожного строительства, приняла «на себя обязательства по погашению задолженности перед взыскателем на общую сумму 14 586 163,39 рубля». Гасить долги, куда входят налоги, сборы и штрафы, будут частями — ежемесячно. В качестве обеспечения по соглашению выступает движимое имущество — установка по производству бетона рыночной стоимостью 8,181 млн рублей и металлическая опалубка с управляемым электрообогревом для стендового изготовления преднапряженных автодорожных многофункциональных балок пролётного строения рыночной стоимостью 10,579 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротный иск был подан в августе 2020 года. Компания, где работают порядка 130 сотрудников, принадлежит физлицу — Елене Бекетовой.