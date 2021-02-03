Чанчунь, Китай, , 03:42 — REGNUM Компании и местные правительств Китая, США и Италии подписали соглашение о создании совместного предприятия развития спортивных моделей автомобилей под брендом Hongqi в Китае, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Проект Hongqi S-series будет совместно осуществляться китайской компанией FAW Group, владеющей брендом Hongqi и американской компанией Silk EV LLC, которая вложит в него 10 млрд юаней (около $1,55 млрд).

Цель проекта — создать бренд спортивных автомобилей мирового уровня. S-series будет включать модели S9 и S5. S9 будет разработана европейским подразделением НИОКР компании FAW Group, а производство будет налажено в китайской Чанчуне, а также в итальянской области Эмилья-Романья.

Отметив, что Италия имеет хорошо развитую систему поставок высококлассных спортивных автомобилей, председатель FAW Group Сюй Люпин заявил, что, по его мнению, проект Hongqi S-series станет новой моделью сотрудничества автомобильной промышленности между Китаем и Европой.

FAW Group заявила на днях, что планирует продать 400 тыс. единиц седанов Hongqi в 2021 году, что на 100% больше, чем годом ранее.