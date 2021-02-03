Москва, , 03:32 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 февраля 2021 года приступит к рассмотрению финансового иска Министерства обороны России к активу госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Созвездие» (Воронежская область). Речь идёт о взыскании более 12 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск министерства поступил в суд 18 января 2021 года, а 21 января его принял к производству судья Чадов. Сумма исковых требований — 12 204 367,32 рубля. В деле речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 819 187 243 842 452 578 107 392 от 16.10.2018 года».

Напомним, в январе 2021 года сам концерн «Созвездие» также обратился с претензиями к фирме из группы «Алмаз-Антей» — «Научно-производственному объединению «Алмаз». С последнего пытаются взыскать более 24,3 млн рублей.