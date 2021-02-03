Москва, 3 февраля 2021, 03:32 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 февраля 2021 года приступит к рассмотрению финансового иска Министерства обороны России к активу госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Созвездие» (Воронежская область). Речь идёт о взыскании более 12 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Иск министерства поступил в суд 18 января 2021 года, а 21 января его принял к производству судья Чадов. Сумма исковых требований — 12 204 367,32 рубля. В деле речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 819 187 243 842 452 578 107 392
Напомним, в январе 2021 года сам концерн «Созвездие» также обратился с претензиями к фирме из группы «Алмаз-Антей» — «Научно-производственному объединению «Алмаз». С последнего пытаются взыскать более 24,3 млн рублей.
Для справки: концерн входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Под руководством «Созвездия» объединены десятки компаний, которые работают в сфере интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и спецтехники, в том числе и для нужд Вооружённых сил. Руководитель «Созвездия» с января 2020 года — Михаил Артемов. Среди частых заказчиков концерна по госконтрактам — Минпромторг России, с которым в целом было подписано свыше 30 контрактов на общую сумму более 2,7 млрд рублей.