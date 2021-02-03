Тегеран, , 09:11 — REGNUM С начала текущего иранского календарного года (март 2020 года) к мощностям тепловых электростанций Ирана прибавилось 1445 мегаватт, заявил директор по планированию холдинга тепловых электростанций страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 февраля.

«В настоящее время в стране действует 129 тепловых электростанций, а также 581 энергоблок», — отметил Хамидреза Азими. По его словам, в настоящее время количество тепловых агрегатов, принадлежащих частному сектору, достигло 378 единиц. Он подчеркнул, что частному сектору страны принадлежит 67% мощностей по производству тепловой энергии в Иране.

«Из общего количества 68 700 МВт, вырабатываемых тепловыми электростанциями по всей стране, более 46 000 МВт вырабатывается на станциях, принадлежащих частному сектору», — сообщил Азими.

Он также отметил: «Номинальная мощность выработки электроэнергии на иранских электростанциях превысила 85 000 МВт. Тепловые электростанции дают примерно 80% от общей установленной мощности».

Сообщается, что внутренние установленные мощности по производству электроэнергии выросли на 23% по сравнению с 2015 годом. Количество национальных сетевых трансформаторов, электрических устройств для передачи энергии посредством изменения магнитных полей возросло на 23% до 725 000.

С 2013 года правительство и частный сектор инвестировали в энергетику 12 миллиардов долларов.