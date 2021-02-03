Тегеран, , 09:39 — REGNUM 2 февраля Исламская Республика Иран и Пакистан впервые провели онлайн-сессию торговых переговоров, в которой приняли участие ведущие дипломаты, коммерческие эксперты, торговые палаты и представители различных компаний. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Открытие первого раунда торговых переговоров между двумя странами (в режиме онлайн) состоялось по инициативе Генерального консула Ирана в южном пакистанском городе Карачи.

В ходе заседания с речами выступили послы двух стран, президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана и Генеральный консул Ирана.

Посол Ирана в Пакистане Сейед Мохаммад Али Хоссейни, выражая свою точку зрения, заявил, что рост экономики, основанной на знаниях, является одним из достижений Исламской революции. Он также отметил, что развитие сотрудничества со всеми соседними странами, включая Пакистан, является принципиальной политикой Ирана.

По словам Хоссейни, официальные лица двух стран работают над повышением уровня торгово-экономических отношений между двумя странами до 5 миллиардов долларов, при этом посольство Ирана в Исламабаде и его консульства в Пакистане готовы сотрудничать и помогать бизнесменам быстрее достичь этой цели.

Приветствуя рост товарооборота между двумя странами, посол Пакистана в Иране Рахим Хаят Куреши заявил, что религиозная, культурная и историческая близость двух стран настолько велика, что она может устранить любые препятствия для развития торговых связей