Тегеран, , 07:56 — REGNUM 2 февраля вице-президент Ирана по вопросам науки и техники Сурена Саттари заявил, что доходы иранских наукоемких компаний неизменно растут с каждым годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в телевизионной программе, Саттари отметил, что в Иране из 5684 компаний, основанных на знаниях, 1400 являются технологичными, до сих пор создавая ценные инновации. Он подчеркнул, что число стартапов в Иране увеличилось до более чем 6000, акселераторов — до 144 компаний, а инновационных центров — до более чем 247 организаций.

Ранее Саттари заявил, что Иран поставил на первое место создание и развитие иранских инновационных домов для продвижения технологической дипломатии с целевыми странами экспорта наукоемкой продукции.

По его словам, было предложено создать в рамках технологической дипломатии иранские центры инноваций и технологий в целевых объектах (странах, пригодных для экспорта).