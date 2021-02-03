Чанчунь, Китай, , 02:40 — REGNUM Компания China FAW Group Corporation, являющаяся ведущим производителем автомобилей в Китае, планирует продать 4 млн автомобилей в 2021 году, что на 7,9% больше, чем в 2020 году, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Операционная выручка, как ожидается, достигнет в 2021 году 770 млрд юаней (около $120 млрд), что более чем на 10,6% больше, чем годом ранее. Компания намерена продать 200 тыс. единиц автомобилей на новых источниках энергии в текущем году, что на 300% больше, чем годом ранее, а также 400 тыс. единиц каноничных седанов Hongqi, что на 100% больше в годовом исчислении.

Компания за прошедший 2020 год продала 3,7 млн автомобилей, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. Компания была основана в 1953 году в столице провинции Цзилинь городе Чанчуне на северо-западе Китая и заслуженно считается колыбелью китайской автомобильной промышленности.