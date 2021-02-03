Куала-Лумпур, , 02:10 — REGNUM Объем торговли между Китаем и Малайзией в 2020 году достиг рекордных высот, в то время как Китай продолжил оставаться крупнейший торговым партнером Малайзии уже 12 лет подряд, сообщили в Министерстве международной торговли и промышленности Малайзии.

Китай остался крупнейшим торговым партнером Малайзии в 2020 году. На Китай пришлось 16,2% от общего объема малайзийского экспорта. Экспорт в Китай вырос на 12,5% в годовом исчислении, достигнув 158,6 млрд ринггит (около $39,23 млрд) в 2020 году, что является самым высоким показателем за все время.

В частности, значительно вырос экспорт железа и стали, электроники и электрической продукции, продукции из металла, пальмового масла, продукции сельского хозяйства на основе пальмового масла, резиновых изделий, а также бумаги и целлюлозы.

По информации министерства, торговля Малайзии с Китаем выросла на 4,2% в годовом исчислении до 329,77 млрд ринггит в прошедшем году. В то же время Китай стал крупнейшим источником малайзийского импорта. На Китай пришлось 21,5% от общего объема импорта в 2020 году.

Общий объем торговли между двумя странами в прошедшем году достиг 1,78 трлн ринггит, что на 3,6% больше в годовом исчислении. При этом импорт упал на 6,3% в годовом исчислении.