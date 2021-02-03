Пекин, , 02:02 — REGNUM Ведущая в мире гостиничная группа IHG представила планы по открытию отелей в Китаю на 2021 год, сообщает агентство Синьхуа.

«Оседлав бум внутреннего туризма в Китае, мы намерены освоить еще больше мест и возможностей, где бы можно было построить наши отели», — заявил генеральный директор IHG Большого Китая Джолион Булли.

По словам Булли, компания продолжит развивать новые проекты в городах первого уровня, а также расширять свое присутствие в новых туристических местах и городах более низкого уровня.

Он также отметил, что западный Китай и район Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао являются крайне важными точками для IHG.

В 2021 году компания отроет свои отели в живописных районах провинций Юньнань и Сычуань, а также в городах Шэньчжэнь, Фошань, Чаочжоу. В то же время группа планирует открыть новые отели в Шанхае и Пекине.

InterContinental Hotels Group (IHG) — это британский оператор гостиничных сетей со штаб-квартирой в Денхэме. Является крупнейшей в мире сетью отелей по числу номерного фонда. Компания имеет отели в более чем 100 странах мира.