Шанхай, Китай, , 01:47 — REGNUM Китай импортировал первую партию иностранных материалов из переработанного железа и стали после внедрения национальных стандартов для такого рода грузов 1 января текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Ассоциации железа и стали Китая, материалы весом 3002 тонны были отправления из Японии в восточный город Шанхай. Китай таким образом намерен использовать высококачественные переработанные ресурсы железа и стали для борьбы с резким ростом цен на железную руду и стальной лом на внутреннем рынке.

Китай официальной выпустил национальный стандарт по материалам из переработанного железа и стали 17 декабря 2020 года, давая определение, классификацию, технические требования, методы инспекции, а также правила приемки для таких материалов.