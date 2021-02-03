Сиэтл, США, , 01:39 — REGNUM Богатейший человек в мире, создатель компании Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост генерального директора и в качестве исполнительного председателя возглавит совет директоров компании. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Amazon.

«Основатель и генеральный директор Джефф Безос перейдёт на должность исполнительного председателя в третьем квартале, Энди Джесси станет генеральным директором», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

По мнению Безоса, в настоящее время «Amazon — это то, что есть, благодаря изобретениям. Мы вместе делаем безумные вещи, а потом делаем их нормальными».

«Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то на самом деле видите долгосрочные совокупные результаты изобретений. Прямо сейчас я вижу, что Amazon проявляет наивысшие изобретательные способности, что делает его оптимальным временем для этого перехода [смены руководства]», — приводит пресс-служба слова Безоса.

Напомним, Джефф Безос основал интернет-магазин Amazon.com в конце 1994 года. В настоящее время он занимает первую позицию в рейтинге богатейших людей мира с состоянием в $192 млн.

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