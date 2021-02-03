Москва, , 04:57 — REGNUM При обсуждении темы цифрового рубля, который как кажется многим экспертам, надо немедленно вводить в российскую экономику, остается открытым вопрос, зачем нужен России цифровой рубль. Ответ по принципу «у всех остальных уже есть» не должен становиться решающим аргументом, ведь цифровые валюты бывают очень разные. О том, какие они и для каких дел используются, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Если брать для примера китайский цифровой юань, то, учитывая огромный финансовый вес Китая на международной арене, задачи этой цифровой валюты вполне очевидны. Цифровой юань должен спаять китайскую диаспору, заменив другие валюты в коммерции китайских граждан между собой, где бы они не находились. Кроме того, цифровой юань оказывается удобен в труднодоступных местах планеты, там, где еще недостаточно развита банковская инфраструктура, например, в Африке, с которой связано так много китайских внешнеэкономических проектов.

На этом фоне и Евросоюзу с США приходится подтягивать в экономическое соревнование свои цифровые валюты, если они не желают быстрой и необратимой победы Китая в этом секторе. А вот чем займется российский рубль? Читайте статью Галины Смирновой «Банки против ЦБ РФ: для криптовалюты платформа есть, для цифрорубля — нет».