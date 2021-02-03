Киев, , 03:48 — REGNUM Попытки Украины хоть немного защитить свою экономку натолкнулись на жесткую отповедь евросоюзовского чиновника. Почему именно Украине запрещено то, что используется почти всеми странами мира, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В разумных пределах защищать торговый баланс своей страны, добиваясь экономии закупочных средств, это нормальная практика любого свободного государства. Несмотря на то, что нынешние торговые войны зачастую происходят под знаменами того или иного протекционизма, когда некая излишне хитрая держава хочет получать только прибыль, сбрасывая убытки тем, с кем она торгует, чаще всего участникам международной торговли удается договориться. Если этот участник, конечно, не Украина.

Эта страна устами своей Верховной рады, вероятно, поверив заявлениям своих политиков о наступившей свободе, попыталась организовать себе маленький островок экономической независимости под девизом «локализации». Мол, можно ведь часть того, что на территорию Украины возится, на ней и собирать из комплектующих. И деньги сэкономить, и украинцам дать подзаработать. Но не для того на Украине устраивали госпереворот под названием Майдан, чтоб она серьезным странам экономические условия диктовала. Читайте статью Андрея Ганжи «Реквием по украинской локализации».