Новотроицк, Оренбургская область, , 17:53 — REGNUM В Оренбургской области на реализацию проектов социального партнерства в городе Новотроицке в 2021 году инвестируют 717 миллионов рублей: 212 млн — из бюджета региона, 450 млн — вклад компании «Металлоинвест» и 55 млн рублей — муниципальные средства, сообщает 2 февраля пресс-служба областного правительства.

«В этом году исполняется 10 лет с начала социально-экономического сотрудничества Оренбуржья, компании «Металлоинвест» и Новотроицка. Все эти годы предприятие было нашим надежным партнером, а социальные инвестиции компании в регион регулярно росли. Благодаря этой синергии мы реализовали много важных инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения, образования, городской среды и спорта», — сказал губернатор Денис Паслер.

Новая программа на 2021 году включает в себя финансирование таких проектов, как строительство нового многофункционального спортивного комплекса; развитие дорожно-транспортной системы муниципалитета; благоустройство территории на месте бывшего кинотеатра «Экран», детской площадки на ул. Марии Корецкой и трех дворовых территорий; ремонт кровли Дворца металлургов и Детской художественной школы; реконструкцию фасада и системы водоподготовки бассейна «Волна»; ремонт фасадов жилых домов на ул. Советской; устройство остановочных павильонов и пешеходных переходов на опасных участках дорог; приобретение коммунальной техники для города. Кроме того, Металлоинвест выделит средства на проектные работы для обновления стадиона «Юность», Центра адаптивного спорта и детского сада №21.

«Инвестиции фактически дают городу плюс 30% к бюджету на решение вопросов, особенно важных для жителей. И горожане обязаны увидеть в конце года результаты этой работы!» — подчеркнул глава Оренбуржья.

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