Афины , , 18:17 — REGNUM Правительство Греции делает все возможное для поддержки профессионалов ресторанного сектора, — заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис 2 февраля в интервью телеканалу ANT1.

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Он также анонсировал дополнительные инструменты финансирования для предпринимателей в районах, которые долгое время были «красными зонами» (то есть районами с высокой степенью риска распространения коронавируса, где были приняты более строгие ограничения), таких как Западная Аттика.

Георгиадис подчеркнул, что правительство делает все возможное для поддержки профессионалов отрасли, отметив при этом, что правительство «справляется с глобальной катастрофой». Отвечая на вопрос о практике попеременного открытия и закрытия магазинов, он подчеркнул, что по-другому справиться с этой ситуацией невозможно, и отметил, что аналогичная политика применяется всеми странами, когда речь идет о такой нестабильной ситуации, как пандемия.

Георгиадис также подчеркнул, что никто не может исключить жесткую блокировку в будущем, поскольку эпидемиологические данные постоянно меняются.