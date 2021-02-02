Москва, , 17:29 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в декабре сократилась на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 1 января 2021 года составила 23,3%. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, к началу 2021 года номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, сократился до 3,191 трлнрублей с 3,213 трлн месяцем ранее. При этомобщий объём рынкароссийских ценных бумаг вырос до13,669 млрд рублей с13,551 трлн рублей соответственно.

Напомним, на 1 января 2020 года доля нерезидентов в российских ценных бумагах составляла 32,2%. Таким образом, за года показатель сократился на 8,9 процентного пункта.