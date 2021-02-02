Афины , , 18:17 — REGNUM Греция и Испания договорились по большинству вопросов, касающихся общей политики в контексте Европейского союза, заявил заместитель министра иностранных дел Греции Милтьядис Варвициотис 2 февраля после встречи с заместителем министра иностранных дел Испании, ответственным за вопросы ЕС Хуаном Гонсалесом Барбой, который находится с визитом в Афинах. Об этом сообщает AMNA.

По словам Варвициотиса, стороны обменялись мнениями по вопросам реагирования на пандемию, координации европейской политики в области здравоохранения и вакцинации, а также по предложению премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса, которое поддержала испанская сторона, о вакцинации.

«Я хочу заверить вас, что есть много вещей, которые объединяют нас с Испанией, крепкие узы дружбы и общие взгляды по подавляющему большинству вопросов», — сказал Варвициотис.

Со своей стороны, Хуан Гонсалес Барба также подтвердил, что Греция и Испания разделяют одни и те же взгляды по всем вопросам.

Испанский министр сделал свои заявления на греческом языке, поскольку он провел большую часть своей жизни в Греции, и сказал, что эта поездка очень много значит для него, поскольку это была личная возможность вернуться в Грецию.