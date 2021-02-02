Брюссель, , 17:29 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник объявила о выделении Греции 728 миллионов евро. Соответствующее заявление опубликовано на греческом языке в ее твиттере 2 февраля.

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Греция получила дополнительные 728 миллионов евро кредитов для финансирования систем неполного рабочего дня и поддержки сотрудников, пишет фон дер Ляйен.

«В общей сложности Греция получила от Греции 2,7 миллиарда евро. Европа поддерживает вас», — говорит глава Еврокоммиссии.