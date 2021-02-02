Москва, , 16:42 — REGNUM Меры правительства по сдерживанию цен на продовольствие позволили стабилизировать месячную инфляцию, но пик инфляции в годовом выражении пока ещё не пройден. Об этом заявила 2 февраля заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова.

«Анализируя поступающие статистические данные, мы видим, что пик инфляции в годовом выражении ещё не пройден», — приводит её слова пресс-служба Минэкономразвития.

Крючкова пояснила, что речь идёт о сравнении с январём 2019 года и рост инфляции «объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года».

При этом она отметила, что оценки состояния рынка, проводимые Минсельхозом и Минпромторгом, дают основания полагать, что снижение потребительских цен начнётся во II квартале 2021 года.

Напомним, ранее в Росстате сообщили, что инфляция в России за период с 1 по 25 января составила 0,8%.