Москва, , 16:34 — REGNUM 20 января в России началась реализация программы маркировки молочной продукции. По мнению экспертов, позитивный эффект нововведения со временем почувствуют все участники рынка, а потребители увидят снижение цен. Проект стартовал с этапа добровольной маркировки, по условиям которой производители будут получать коды бесплатно. Как сообщили в пресс-службе оператора системы маркировки товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это позволит компаниям подготовиться к обязательной маркировке: новый этап запланирован на июнь-декабрь 2021 года, и затронет большинство производителей.

Программа маркировки является важным условием для повышения прозрачности рынка, уверен профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его словам, это эффективный инструмент для защиты потребителей от некачественной продукции, повышения конкурентоспособности добросовестных производителей, усиления регулирования рынка государством и повышения собираемости налогов.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что программу маркировки поддерживает 73% респондентов. При этом каждый четвертый опрошенный отметил ее актуальность для молочной продукции. Основным аргументом является снижение количества фальсификата — об этом сообщили 47% участников опроса.

Молочная продукция традиционно занимает существенную долю в структуре потребления россиян. При этом ее в больших объемах закупают социальные учреждения (школы, детские сады, больницы). Как правило, в госорганизации попадает продукция низкого ценового сегмента — в котором чаще всего встречается некачественная или фальсифицированная продукция. В Минпромторге считают, что система маркировки поможет значительно снизить эти риски.

Данные опроса ВЦИОМ говорят о том, что почти половина россиян (48% респондентов) готовы к тому, что за маркированные продукты питания придется платить больше. Однако программа маркировки нацелена на снижение цен, которое должно коснуться и рынка молочной продукции. В частности, расчеты Научно-исследовательского института Минфина РФ (НИФИ) показали, что маркировка молочной продукции не приведет к росту цен, а напротив, потребители смогут увидеть их снижение. В НИФИ это объясняют уходом с рынка производителей нелегальной продукции и увеличением доли ответственных компаний.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, молочная продукция является наиболее сложной для нанесения цифровой маркировки, поэтому изменения будут происходить поэтапно и в течение длительного периода, который позволит всем участникам рынка постепенно адаптироваться к новым условиям. Для небольших фермерских хозяйств, которые как правило наиболее чувствительны к любым изменениям, действует отсрочка до 1 декабря 2022 года. Кроме этого, фермеров, реализующих продукцию в развес, нововведения не коснутся: маркировке подлежит только упакованная продукция. Однако эксперты признают, что, прежде всего, выиграют фермеры, готовые вкладывать в автоматизацию производства и программное обеспечение, произойдет заметная модернизация их производства.

Фермер Владимир Будейкин из Архангельской области согласен, что в первую очередь маркировка должна коснуться крупных компаний: «Это мера, которая нужна в первую очередь «сетевому молоку». Молоко в сетях все делается из порошка, оно должно как-то быть идентифицировано для массового покупателя. Сухое молоко сегодня законодательно приравняли к натуральному. Для того, чтобы крупному региональному производителю, который может вообще не иметь стадо, разливать молоко и увеличивать свои обороты, нужна только чистая вода и отличная логистика по доставке сухого молока. У нас так и происходит по всей стране».

По словам фермера, его развитие сдерживает конкуренция с крупными компаниями и отсутствие поддержки властей: «В Архангельской области происходит деградация сельского хозяйства, микрохозяйств очень мало и на фоне абсолютной не поддержки в регионе малых хозяйств. Остались фермы на 17 коров в двух рыболовецких колхозах и несколько разрозненных микрохозяйств. Происходит расширение федеральных производителей и сетей, которые идут глубже в деревню. Морально мне это очень сложно, везде продукция огромных монстров молочного направления».

Будейкин отметил, что в регионе есть запрос на козье молоко и его микропредприятие уже четыре года наращивает стадо, которое сейчас достигает 50 голов. По его словам, в ходе изучения темы фермер выяснил, что затраты на маркировку окажутся ниже, чем он ожидал: «Сначала была Общественная палата в Архангельской области, которая занесла эмоциональную стоимость порядка 8 миллионов. Потом, когда я стал погружаться, стали общаться непосредственно с агрегатором, оказалось, что эта сумма — 250−300 тысяч. Сегодня состоялась вторая встреча, и получается уже 200 тысяч». Архангельский фермер готов искать самое приемлемое решение для своего случая. Будейкин полагает, что с переходом непосредственно к подготовке, стоимость оборудования еще сократится, либо он может воспользоваться услугами типографий, что позволит вообще не покупать оборудование.

Особенность маркировки молока связана с большой долей участия представителей смежных рынков — поставщиков упаковки и типографий, которые возьмут на себя нанесение кодов. «Это позволяет снизить инвестиции в разы. Мы видим, что поставщики упаковки уже активно включились в работу», — заявил руководитель товарной группы «Молоко» оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий Алексей Сидоров. О готовности участвовать в программе заявили 78 поставщиков, занимающие 70% рынка молочной упаковки, 19 типографий подписали соответствующий меморандум Минпромторга.

В целом режим полной прослеживаемости молочной продукции начнется только с 1 сентября 2022 года, а последний этап реализации этого проекта (прослеживаемость каждой упаковки продукции сроком годности более 40 дней) — с 1 декабря 2023 года. Помочь производителям подготовиться к следующим этапам позволит и ряд других мер. В частности, Минсельхоз РФ готов предоставить льготные кредиты на приобретение кодов, обеспечение печати и техобслуживание оборудования для маркировки, а также льготные инвестиционные кредиты на закупку техники. Кроме этого, в министерстве обсуждают возможность поставки оборудования для маркировки на условиях лизинга. В ходе всего подготовительного этапа в 2019—2020 годах ЦРПТ ставил оборудование компаниям бесплатно, чтобы последним не пришлось нести затраты.

Компенсировать возможные потери производителям поможет и органический рост рынка. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, в прошлом году производителям молока удалось поставить рекорд за последние 10 лет. Объем производства превысил 32 млн тонн, что на 855 тысяч больше показателя 2019-го. В этом году Минсельхоз также прогнозирует рост производства молока — примерно на 600 тысяч тонн.