2 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 17:08 — REGNUM Участники страхового рынка выразили обеспокоенность в связи с новыми требованиями регулятора финрынка страны в отношении реализации физлицам полисов добровольного страхования. По большому счету всё, что хочет ЦБ РФ от страховых организаций, — это раскрытия полных условий страховки, не вводящих в заблуждение приобретающих полисы людей. В противном случае страховщики будут обязаны вернуть страховую премию. Обеспокоенность же страховых компаний уже говорит сама за себя: конечно, куда проще и выгоднее продать продукт и избежать ответственности при наступлении страхового случая. Тем более что и страховым случаем нельзя будет назвать то или иное происшествие, когда покупатель полиса не до конца осознавал, не понимал все риски условий договора. Между тем сами страховщики, вероятно, не до конца осознают того, что выполнение новых требований регулятора поможет им сохранить свою же собственную финансовую стабильность, так как судебных тяжб или досудебных обращений к финомбудсмену всё-таки никто не отменял.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, страховщики, а также их представители, до заключения договора страхования будут обязаны предоставить потребителю основные параметры страхового продукта в виде краткого стандартизированного информационного документа. В нем, в частности, будут содержаться сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления. Вся информация должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта. Таким образом, потребитель сможет понять все плюсы и минусы предлагаемого полиса и принять взвешенное решение о его покупке. Если же страховщик нарушит обязанность по раскрытию информации, страхователь сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченную страховую премию. Предположительно, нововведения будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года — в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года — по другим видам добровольного страхования.

Страховой полис

Кроме того, применение новшеств не должно отразиться на стоимости реализуемых страховых продуктов, то есть компании должны внедрить новые стандарты за свой счет, что в том числе более всего обеспокоило страховщиков.

Собеседник издания «Коммерсант» возмущен, поясняя, что требования ЦБ изложены на семи страницах, в то время как страховщикам нужно будет изложить их на двух, мол, «это убьет онлайн-продажи, приведет к снижению разнообразия продуктов». Между тем отметим, что так или иначе финансовые организации и страховые компании в рамках своей PR-деятельности производили (-ят) электронную и печатную продукцию, призванную повысить финансовую грамотность своих клиентов. Подавался этот «продукт», соответственно, под «соусом» заботы о клиентах. Теперь же эта забота всего лишь может стать обязательной. Более того, если говорить о банковской деятельности, то еще в 2008 году ЦБ издавал приказ о «Памятке заемщика по потребительскому кредиту» с рекомендацией банкам ее размещения для ознакомления клиентов с полными условиями потребительского кредитования. Однако памятка — есть памятка, никакой ответственности за нарушение рекомендаций быть не может. Ну, а теперь на фоне возникающих рисков перетока средств населения с депозитов, к слову, застрахованных на случай отзыва лицензии у банка в пределах 1,4 млн рублей, в страховые продукты, ЦБ пытается защитить физлиц от необдуманных сделок.

Пачка денег Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Однако одно замечание собеседника издания «Коммерсант», пожалуй, стоит особого внимания. Так, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов обращает внимание на то, что законодательством не предусмотрена обязанность подписания клиентом документа, который не является договором страхования. Иными словами приобретатели полисов, исходя из действующего законодательства, имеют шансы обратиться в суд при нарушении условий основного документа, то есть договора. Краткий стандартизированный документ, который ЦБ предлагает создать страховщикам для ознакомления клиентов, с одной стороны, не является основным документом. Но ЦБ планирует обязать страховщиков получать подпись клиентов на каждом листе именно краткого документа. Но с другой стороны, разве что-то мешает страховщикам указывать в основном договоре ссылку на краткий стандартизированный документ, называя его, допустим, «приложением»? В этом случае той самой коллизии, на которую ссылается Сергей Ефремов, можно избежать и она не является такой уж весомой проблемой. Более того, если предлагаемые регулятором изменения вступят в силу, то и без ссылки на приложение ЦБ РФ будет лично отслеживать выполнение страховщиками действующих норм, очевидно, принимая соответствующие, доступные ему меры наказания. Но ведь «игра» стоит свеч, когда на кону стоит необходимость защиты граждан страны!