Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, цены на нефть даже не идут, а просто летят вверх, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«К середине дня цена Brent выросла на 2,5%, до $57,63 за баррель, а цена WTI — на 2,5%, до $54,63 за баррель.

Такой безудержный оптимизм может быть связан с заявлением ВОЗ о том, что темпы прироста заразившихся коронавирусом в мире снижаются уже третью неделю.

Нефть Brent уже добралась до предкризисных уровней февраля 2020 года, теперь вопрос в том, сможет ли она в ближайшее время выйти на докризисный уровень, то есть середины января 2020 года ($58−65 за баррель).

Это вероятно, но для преодоления заветного максимума в $60 за баррель надо сначала добраться до $58 и преодолеть это сопротивление, которое может оказаться непростым.

Сегодня ожидается по цене Brent диапазон в $56,5−58 за баррель», — предполагает эксперт.

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