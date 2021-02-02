Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Объем инвестиций, которые Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Грузии в 2020 году достиг рекордной суммы. Такое заявление, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, сделала 2 февраля глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо в ходе онлайн-встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

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"Наше сотрудничество основано на очень прочной основе, поскольку общий объем инвестиций в 2020 году достиг рекордного уровня — €630 млн в рамках 16 проектов», — сказала глава Европейского банка.

По её словам, в ЕБРР считают, что приоритет стоит отдавать в развитии частного бизнеса, инфраструктуры, а также цифровых средств связи. Также к важному направлению в банке относят укрепление «человеческого капитала».

Стоит отметить, что в Грузии пандемия стала причиной экономического кризиса. Руководство страны в 2020 году договорилось о кредитах общей суммой около $5 млрд.

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