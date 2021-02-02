Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль сегодня, 2 февраля, нашел повод чуть восстановиться. Доллар на Московской бирже торгуется по 75,75 руб., евро балансирует около 91,14 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятные рамки движений иностранной валюты на ближайшее время выглядят следующим образом: доллар — 75−76 руб., евро — 90−92 руб. Пока все выглядит вполне логично и закономерно.

У рубля на сегодня есть отличный фактор поддержки — растущая в цене нефть. Здесь больше эмоций, чем фактов, но баррель успел подняться более чем на 2% и пройти к $57,67.

Доллар США на мировом валютном рынке выглядит очень даже устойчиво и укрепляется, поэтому, как только приостановится ралли в нефти, курсы валют тоже выровняются», — считает эксперт.

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