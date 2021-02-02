Рим, , 15:44 — REGNUM Реализация автомобилей в Италии снизилась в январе 2021 года на 14% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

По данным ANFIA, в прошлом месяце на итальянском авторынке была продана 134 001 машина.

Первое место в марочном рейтинге по итогам января 2021 года в Италии занял бренд Fiat, чьи продажи сократились почти на 22%, до 20 191 экземпляра. На втором месте оказался Volkswagen с результатом 11 157 проданных автомобилей (-25,8%). За ним следуют: Peugeot (9 184 шт., — 6,9%), Ford (8933 шт., — 2%) и Toyota (8 547 шт., +18,1%).

Продажи подержанных автомобилей в Италии также сократились в январе на 23,5%, до 259 244 единиц.

Напомним, в 2020 году продажи в Италии сократились на 27,9% по сравнению с 2019 годом. Всего в стране было продано 1 381 496 машин.

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