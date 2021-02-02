Элиста, , 15:21 — REGNUM Пострадавшие от сильнейшей засухи в 2020 году животноводческие предприятия Калмыкии получат дополнительные средства поддержки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время поездки в Элисту, отвечая на вопрос о включении предприятий Республики Калмыкии в перечень получателей средств в рамках поддержки племенного животноводства, которые не достигли минимальных требований, установленных Министерством сельского хозяйства.

«Я поддерживаю такой подход. Справедливость должна быть. Засуха, форс-мажор, что здесь сделаешь? Она, как говорят, у вас одна из сильнейших за всю историю Калмыкии — мне сказали, даже старики не помнят, чтобы такая засуха была», — заявил Мишустин.

«Поэтому я поддерживаю. Надо поддержать, и здесь сохранность поголовья не должна страдать от погоды или тех условий, которые никаким образом нельзя было просчитать», — указал он.

Параметры поддержки проработает Минсельхоз России.