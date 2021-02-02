Новотроицк, Оренбургская область, , 14:47 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сегодня, 2 февраля, во время поездки в Новотроицк оценил ход обновления градообразующего предприятия — комбината «Уральская Сталь», сообщает пресс-служба областного правительства.

На заводе запущена модернизированная доменная печь №2. Её максимальная производительность составляет 760 тысяч тонн чугуна в год. Сейчас оборудование выходит на заданные технологические параметры производства — 2 тысячи тонн чугуна в сутки.

«Запуск нового оборудования на «Уральской стали» позволяет повысить эффективность производства и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду, что крайне важно для промышленного востока области. Совсем недавно на комбинате была открыта обновленная ТЭЦ, сейчас — модернизирована доменная печь», — сказал губернатор. Он также подчеркнул, что «Уральская сталь» является одним из крупнейших работодателей региона, обеспечивая рабочими местами 9,5 тысячи жителей Новотроицка и Орска.

Гарантийный срок эксплуатации нового оборудования без проведения капитальных ремонтов — более 15 лет. Срок эксплуатации продлевается за счет использования химически очищенной воды. Доменная печь №2 также оснащена экспертной системой анализа и регулирования технологического процесса, позволяющей определить оптимальный технологический режим и управлять доменной плавкой в автоматическом режиме. В феврале 2021 года на комбинате планируют начать работы по реконструкции доменной печи №3.

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