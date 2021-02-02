Мадрид, , 16:20 — REGNUM В настоящее время правительство Испании активно разрабатывает комплекс мер по смягчению волны банкротств предприятий, которая может наступить весной, согласно прогнозам Банка Испании и ряда других финансово-кредитных институтов. Однако партия «Подемос» требует от правительства более решительных мер — прямой финансовой помощи «пострадавшим компаниям» для спасения экономики. Об этом 2 февраля сообщила газета El País.

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Так, «Подемос» требуют активировать план прямой помощи компаниям, особенно наиболее тем, которые работают в наиболее пострадавших секторах. Несколько министров-социалистов в правительстве признают, что исполнительная власть должна оказать господдержку.

Казначейство Испании сократило выпуск долговых бумаг на 10 миллиардов евро в 2021 году. В «Подемос» считают, что правительству необходимы эти 10 миллиардов для выделения грантов.

«В идеале нужно было бы использовать эти 10 миллиардов», — заявил представитель «Подемос» по экономической политике Начо Альварес.

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