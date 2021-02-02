Мадрид, , 15:19 — REGNUM Третья волна пандемии коронавирусной инфекции привела к тому, что в течение января текущего года в Испании исчезло 218 953 рабочих места, что привело к появлению 76 216 новых безработных. Об этом сообщила газета El País.

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Согласно прогнозу министерства социальной защиты и труда, испанская экономика продолжит испытывать негативные последствия пандемии один месяц за другим, пока коронавирус не перестанет существовать в обществе.

Подчеркивается, что первый месяц года традиционно показывает наихудшие данные, потому что январь является временем года, когда потребление домохозяйств имеет тенденцию к снижению, и многие контракты, заключенные в течение рождественских праздников, истекают.

По данным Государственной службы занятости населения, количество безработных увеличилось на 76 216 человек по сравнению с декабрем прошлого года, в результате чего общее число безработных составило 3 964 353 человека. За этот же период 2020 года оно увеличилось чуть более чем на 90 000 человек, то есть на 15,5% меньше.

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