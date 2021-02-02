Москва, , 14:36 — REGNUM Собственно, Центробанк РФ лишь повторил свой прогноз по инфляции, озвученный ещё летом 2020 года. Пик инфляции в феврале, несомненно, будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«К этому моменту проявится в полной мере эффект от ослабления рубля, плюс, скажется рост стоимости грузоперевозок за счет роста мировых цен на контейнеры. Вопрос лишь в том, будет ли он последним или самым высоким в году.

Действительно, после февраля весьма вероятно некоторое снижение инфляции. Этому будет способствовать постепенное снятие коронавирусных ограничений в мире и сезонный рост спроса на нефтепродукты, которые поддержат цены на нефть и, соответственно, котировки российской валюты.

Затем, опять же, начнут сказываться сезонные факторы, такие, как снижение цен на свежую сельхозпродукцию.

Рубль, видимо, поддержит также политика слабого доллара, которую, вероятно, будет проводить новая администрация США. Однако, загадывать на вторую половину 2021 года пока не стоит.

Всё ещё неясно, насколько успешно мировая экономика будет выходить из просадки, связанной с пандемией коронавируса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в январе 2021 года, исходя из недельных данных, может ускориться до 5,3−5,4% уже в феврале, полагает департамент Центробанка РФ.

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