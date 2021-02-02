Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Три неправительственные организации (НПО) в Грузии обвинили правительство страны в нарушении законодательства при строительстве Намахвани ГЭС. Обращение было опубликовано 2 февраля на странице НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) в соцсети Facebook.

По заявлению членов АМЮГ, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии якобы выдало турецкой компании Enka разрешение на строительство ГЭС, не изучив возможных последствий для окружающей среды и местного населения. В НПО отметили, что это является нарушением грузинского законодательства.

«Ввиду всего вышесказанного, требования местных жителей, которые почти 100 дней протестовали в ущелье Риони против незаконных действий компании Enka и правительства, справедливы и конструктивны», — говорится в заявлении.

Общественники призвали власти Грузии вернуть процесс в «рамки закона» и дать общественности принимать участие в рассмотрении проекта строительства гидроэлектростанции. Обращение также поддержали НПО «Зеленая альтернатива» и «Центр обучения и мониторинга прав человека» (EMC).

Напомним, строительство Намахвани ГЭС ведётся в Цхалтубском муниципалитете в крае Имерерия на реке Риони. Местные жители с октября 2020 года 98 дней в рамках акции протеста преграждали дорогу, ведущую к объекту, чтобы не пропустить строительную технику. 31 января сотрудники полиции снесли установленные там заграждения и разогнали участников акции.

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