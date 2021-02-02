Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В Петербурге в 2020 году на 22,3% перевыполнили план по продаже госимущества. Об этом 2 февраля сообщили в Смольном. Всего по итогам 2020 года от приватизации городского движимого и недвижимого имущества в казну Петербурга поступило 6,2 млрд рублей.

По программе приватизации комитет имущественных отношений (КИО) получил около 290 млн рублей от продажи акций и нежилых зданий. Были проданы, в частности, три нежилых постройки в Петродворцовом и Приморском районах, а также пакеты акций Петербурга в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

«Управление имуществом города должно быть эффективным. Доходы от его использования — это будущие детские сады, школы, дороги и поликлиники в нашем городе», — заявил губернатор Александр Беглов.

По итогам торгов вне программы приватизации КИО заработал почти 2,4 млрд рублей, продав 454 объекта. Еще почти 2,6 млрд рублей поступило в бюджет от целевой приватизации 96 городских нежилых помещений субъектами малого и среднего бизнеса.

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