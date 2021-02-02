Сургут, Югра, , 13:46 — REGNUM В Югре приступают к реновации проспекта Ленина города Сургута. Об этом сообщил заместитель губернатора ХМАО Вадим Шувалов на своих страницах в социальных сетях.

«Это не просто ремонт улицы, пусть и центральной — в результате должен измениться весь город. Улица Ленина задаст качественно новую планку: здесь появятся современные широкие тротуары, велодорожки, будет убрана пёстрая реклама и приведены в порядок фасады», — пояснил экс-мэр Сургута.

По словам Вадима Шувалова, эскизы будущего преображения проспекта Ленина в Сургуте будут представлены для обсуждения общественностью в ближайшее время. Сама же реновация начнётся в 2022 году.