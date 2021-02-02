Москва, , 13:43 — REGNUM Точный прогноз годовой инфляции на текущий год не может дать никто. Инфляция в России будут зависеть от нескольких независимых от ЦБ РФ причин, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«За последние десять лет инфляция в России чаще всего достигала своего пика в декабре: в 2020 году в декабре инфляция была на уровне 4,91%, в 2018 году — 4,27%, в 2014 году — 11,36%, в 2012 году 6,58%.

При этом в другие годы, как например в 2019 году пик инфляции приходился на март, составив 5,27%, в 2017 и 2016 годах — на январь, соответственно 5% и 9,77% и т. д.

По этой статистике судить о прогнозе пика инфляции по месяцам на текущий 2021 год довольно сложно.

Прогноз ЦБ РФ объясняется больше желанием и ожиданием снижения инфляции в экономике, что конечно возможно, но никто не может пока сказать о ситуации с коронавирусом весной 2021 года. Стоит ли ожидать третью волну пандемии или она все-таки пройдет уже незаметно?!

Более того, какой ситуация будет в мире, в мировой экономике, стоит ли ожидать следующего витка торговых войн между США и Китаем, что в любом случае скажется и на российской экономике.

В дополнение к этому важно понимать возможные изменения курса рубля к американской и европейской валютам в осенний период.

Если рубль вновь подешевеет, то нам опять стоит ожидать скачка цен. В связи с этим, говорить о пике инфляции в феврале 2020 года довольно рано», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в годовом выражении в январе 2021 года может ускориться до 5,3−5,4%, полагает департамент ЦБ. Пикового значения этот показатель достигнет в феврале.

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