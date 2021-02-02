Ижевск, , 13:37 — REGNUM В Ижевске в качестве самозанятых с июля 2020 года зарегистрировался 5431 человек. Об этом сообщил на своей странице в одной из социальных сетей глава города Олег Бекмеметьев.

Он напомнил, что для самозанятых действует особая налоговая ставка — 4% или 6% от общего объема доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало декабря в республике выбрали налог на профессиональный доход около 8 тыс. человек, говорил вице-премьер Константин Сунцов. Он добавил, что новый налоговый режим вызывает интерес, многие предприниматели предпочли перейти из так называемой серой зоны в статус самозанятых.