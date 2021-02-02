Москва, , 13:37 — REGNUM Российские дилеры прекратили продажи кроссоверов Zotye T600 и Coupa. Об этом сообщается на сайте «Китайские Автомобили».

Компания Zotye уже убрала со своего официального сайта прайс-листы на эти автомобили.

Стоит отметить, что по данным Ассоциации европейского бизнеса, с октября прошлого года дилеры Zotye не продали в России ни одного нового автомобиля.

Модель T600 функционирует с турбированным агрегатом рабочим объёмом 1,5 литра мощностью 150 л. с. Также в моторной линейке модели имеется двухлитровый силовой агрегат максимальной производительностью 177 «лошадей».

Менее мощный мотор агрегатируется с механической трансмиссией, а более производительный — сочетается с роботизированной коробкой передач.

Также за доплату в России можно было купить модификации с предустановленным газобаллонным оборудованием.

Напомним, в январе нынешнего года на российском авторынке прекратились продажи трёх моделей: компактного кроссовера Changan CS35, дорестайлингового внедорожника Changan CS75 и Mercedes-Benz X-класса.

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