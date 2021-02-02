Москва, , 13:32 — REGNUM В вопросе с инфляцией Центральный банк России несколько «кривит душой». Очевидно, в 2021 году инфляция будет выше, чем в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

Инфляция © ИА REGNUM

«Это произойдет уже хотя бы потому, что в страну может вернуться спрос на некоторые товары и услуги, которые не покупали в период пандемии. А рост спроса будет способствовать росту цены, а это, по сути, и есть инфляция.

Также нельзя отрицать возможности будущих санкций или внешнего давления, как со стороны США «по привычке», так и из-за обострения политического противостояния внутри государства, которое играет на руку как нашим соседям, так и США.

Однако позиция ЦБ РФ тоже ясна. В случае признания долгосрочного инфляционного роста регулятору придется сигнализировать о возможном повышении ставки в обозримом будущем, чего делать совершенно не хочется, ведь доступное кредитование после кризиса как никогда важно.

С другой стороны, регулятор может рассчитывать на рост цены нефти к середине 2021 года. Такой вариант поддержит российскую валюту и снизит стоимость импортируемых в страну товаров, а это отразится на базовом показатели инфляции.

Так или иначе в вопросе инфляции в России слишком много переменных, и делать долгосрочные прогнозы сейчас весьма неблагодарное занятие», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ говорится, что пикового значения годовая инфляция в России достигнет в феврале 2020 года.

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