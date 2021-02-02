Казань, , 13:30 — REGNUM Для жителей Татарии в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» создали персонального помощника получения мер социальной поддержки. Новая цифровая платформа «Забота» уже доступна для скачивания на территории республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства цифрового развития.

Через приложение жители смогут оформить восемь мер поддержки: ежемесячное пособие на ребенка; получение субсидии на оплату ЖКХ инвалидам; основная компенсация родительской оплаты за детсад; дополнительная компенсация части родительской платы за детский сад; субсидии на оплату ЖКУ многодетным родителям; на проезд многодетным родителям; на лекарства многодетным семьям и ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам.

Новый сервис позволит экономить до 20% времени жителей региона при подаче заявления на получение выплат. Примечательно, что самостоятельно указывать свои данные не нужно, все заполняется и проверяется автоматически. Также новая цифровая платформа уведомит о доступных мерах поддержки, хранящихся в профиле.

Приложение уже скачали 87 раз. В регионе планируют до конца второго квартала текущего года перевести цифровой сервис на татарский язык. Жители смогут в дальнейшем отслеживать статус поданного заявления и знать точные сроки получения выплат. Встроенный в платформу калькулятор, поможет рассчитать сумму субсидии. Также в приложении есть возможность привязать банковскую карту для получения начислений. До конца года на платформе появятся еще семь дополнительных субсидий. С помощью «Заботы» станет возможным заказать новую карту «МИР».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии валовая выручка IT-компаний по итогам 2020 года превысила 90 млрд рублей. Всего в отрасли заняты 41 тыс. человек, насчитывается около 3 тыс. компаний. Сотрудниками центра цифровой трансформации разработаны пять цифровых платформ, объединивших различный услуги.

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