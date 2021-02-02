Уфа, , 13:23 — REGNUM «Коллекторские» организации оштрафовали на 2,5 млн рублей в прошлом году в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов республики.

Сообщается, что в прошлом году судебные приставы региона получили от граждан 560 обращений, связанных с вопросами взаимодействия с кредиторами. Граждане жаловались на превышение кредитором числа голосовых, текстовых сообщений и телефонных звонков, а также на оказание психологического давления и некорректное общение.

По данным обращениям судебные приставы проведи проверки, в ходе которых было возбуждено 80 административных дел по ст. 14.57 КоАП РФ, в том числе 49 дел (по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ) было возбуждено в отношении микрофинансовых организаций, а 31 дело (по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ) было возбуждено в отношении коллекторских фирм.

В результате суды рассмотрели 57 дел об административных правонарушениях, согласно которым виновные лица были оштрафованы на общую сумму в 2,5 млн рублей.

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