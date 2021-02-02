Татарск, Новосибирская область, , 13:15 — REGNUM В городе Татарск Новосибирской области открылось новое производство средств индивидуальной защиты. Оно запущено при поддержке минпромторга, сообщает правительство региона.

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"Предприятие «Здравмедтех-Н» наладило в Татарске выпуск комплектов одноразового белья. Это позволит обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинские учреждения региона в рамках их работы, в том числе, в период коронавируса, — заявил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев. — Очень важно, что производство открылось именно в районе, на сельской территории, поскольку это позволит создать новые рабочие места, будет способствовать росту налоговых отчислений».Сейчас в производственном цехе предприятия трудится около 30 человек в одну смену. В дальнейшем планируется увеличение до четырех смен — это позволит дать новые рабочие места 120 жителям города.